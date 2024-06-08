YKS'de çıkan Narçiçeği, cırcırböceği, beşbıyık meyvesi, kavuniçi kelimelerinin doğru yazımları

08 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:47

Bugün, YKS için ilk oturum gerçekleştirildi.

Sınava giren adaylar, birçok kelimenin doğru/yanlış yazımları hakkında soru ile karşılaştı.

Özellikle narçiçeği, cırcır böceği, kavuniçi, bülbül yuvası ve beşbıyık gibi kelimelerin nasıl yazıldığı öğrenciler tarafından araştırılıyor.

İşte Türk Dil Kurumu'nun belirlediği kurallara göre bu kelimelerin doğru yazılışları.

Cırcır böceği: İki kelime olarak yazılır.

Örnek: "Cırcır böceği, yaz gecelerinde sıkça duyulur."

Narçiçeği: Tek kelime olarak bitişik yazılır.

Örnek: "Narçiçeği, doğada çok canlı bir renge sahiptir."

Kavuniçi: Bitişik yazılır.

Örnek: "Kavuniçi elbise, herkesin dikkatini çekti."

Bülbül yuvası: Ayrı yazılır.

Örnek: "Bülbül yuvası, genellikle ağaçların yüksek dallarındadır."

Beşbıyık: Bitişik yazılır.

Örnek: "Bahçede beşbıyık çiçekleri açtı."