YÖK Atlas güncellendi mi ne zaman güncellenecek?

YÖK Atlas’ın güncellenmesiyle birlikte adaylar, güncel taban puanlara, üniversite kontenjanlarına ve başarı sıralamalarına erişebilecek.

YÖK ATLAS GÜNCELLENDİ Mİ NE ZAMAN?

YÖK Atlas'ın güncelleneceği tarihe dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçmiş yıllara bakıldığında sistemin 2025 YKS tercih dönemi başlamadan önce güncellenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda 25 ile 30 Temmuz arasında sistemin güncellenmiş olacağı tahmin ediliyor.

YÖK ATLAS NEDİR NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, üniversitelerin; yerleşen sayısı, kontenjan, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkânı sağlayan YÖK Atlas’ta, "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra aradığınız bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz.