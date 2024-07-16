YÖK Atlas’a göre 2024 Hukuk taban puanları belli oldu! en az 401 gerekiyor
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla hukuk bölümünde eğitim almak isteyenler üniversitelerin taban puanını araştırmaya başladı.
Avukat, hakim, savcı ve noter gibi mesleklere ilgi duyan adayların devlet üniversitelerinin hukuk fakültesine tercih yapabilmeleri için en az 401,96 taban puanına sahip olması gerekiyor.
HUKUK BÖLÜMÜ İÇİN YKS’DEN EN AZ KAÇ PUAN ALINMALI?
Devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerinde eğitim görmek isteyen adayların 560 tam puanlık üniversite sınavında en az 401,96 taban puanını alması gerekiyor.
HUKUK BÖLÜMÜ İÇİN HANGİ DALDAN SINAVA GİRMEK GEREKİYOR?
Hukuk bölümü için adayların Eşit Ağırlık (EA) dalından üniversite sınavında taban puanı alması gerekiyor.
HUKUK İÇİN YKS’DE HANGİ DERSLER?
Hukuk bölümü için Yükseköğretim Kurumları Sınavının TYT ve AYT sınavına girmeleri ve AYT sınavında; Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Matematik derslerinin sorularını çözmeleri gerekiyor.
2024 HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUAN SIRALAMASI
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Taban Puan: 530,91
Başarı Sıralaması: 91
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Taban Puan: 512,04
Başarı Sıralaması: 444
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Taban Puan: 467,40
Başarı Sıralaması: 3.434
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 459,66
Başarı Sıralaması: 4.519
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 451,27
Başarı Sıralaması: 6.103
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 443,73
Başarı Sıralaması: 7.865
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 442,38
Başarı Sıralaması: 8.212
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 439,16
Başarı Sıralaması: 9.131
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 436,00
Başarı Sıralaması: 10.142
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 434,23
Başarı Sıralaması: 10.725
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 433,87
Başarı Sıralaması: 10.852
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 431,40
Başarı Sıralaması: 11.743
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 427,88
Başarı Sıralaması: 13.193
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 427,75
Başarı Sıralaması: 13.270
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 424,44
Başarı Sıralaması: 14.866
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 418,48
Başarı Sıralaması: 18.299
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 415,52
Başarı Sıralaması: 20.430
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 411,53
Başarı Sıralaması: 23.666
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 409,71
Başarı Sıralaması: 25.417
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 407,57
Başarı Sıralaması: 27.458
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 406,86
Başarı Sıralaması: 28.239
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 403,97
Başarı Sıralaması: 31.383
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 401,96
Başarı Sıralaması: 33.813