YÖK Atlas’a göre 2024 Hukuk taban puanları belli oldu! en az 401 gerekiyor

16 Temmuz 2024 16:00 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:00

Avukat, hakim, savcı ve noter gibi mesleklere ilgi duyan adayların devlet üniversitelerinin hukuk fakültesine tercih yapabilmeleri için en az 401,96 taban puanına sahip olması gerekiyor.

HUKUK BÖLÜMÜ İÇİN YKS’DEN EN AZ KAÇ PUAN ALINMALI?

Devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerinde eğitim görmek isteyen adayların 560 tam puanlık üniversite sınavında en az 401,96 taban puanını alması gerekiyor.

HUKUK BÖLÜMÜ İÇİN HANGİ DALDAN SINAVA GİRMEK GEREKİYOR?

Hukuk bölümü için adayların Eşit Ağırlık (EA) dalından üniversite sınavında taban puanı alması gerekiyor.

HUKUK İÇİN YKS’DE HANGİ DERSLER?

Hukuk bölümü için Yükseköğretim Kurumları Sınavının TYT ve AYT sınavına girmeleri ve AYT sınavında; Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Matematik derslerinin sorularını çözmeleri gerekiyor.

2024 HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUAN SIRALAMASI

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Taban Puan: 530,91

Başarı Sıralaması: 91

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Taban Puan: 512,04

Başarı Sıralaması: 444

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Taban Puan: 467,40

Başarı Sıralaması: 3.434

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 459,66

Başarı Sıralaması: 4.519

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 451,27

Başarı Sıralaması: 6.103

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 443,73

Başarı Sıralaması: 7.865

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 442,38

Başarı Sıralaması: 8.212

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 439,16

Başarı Sıralaması: 9.131

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 436,00

Başarı Sıralaması: 10.142

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 434,23

Başarı Sıralaması: 10.725

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 433,87

Başarı Sıralaması: 10.852

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 431,40

Başarı Sıralaması: 11.743

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 427,88

Başarı Sıralaması: 13.193

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 427,75

Başarı Sıralaması: 13.270

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 424,44

Başarı Sıralaması: 14.866

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 418,48

Başarı Sıralaması: 18.299

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 415,52

Başarı Sıralaması: 20.430

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 411,53

Başarı Sıralaması: 23.666

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 409,71

Başarı Sıralaması: 25.417

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 407,57

Başarı Sıralaması: 27.458

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 406,86

Başarı Sıralaması: 28.239

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 403,97

Başarı Sıralaması: 31.383

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 401,96

Başarı Sıralaması: 33.813