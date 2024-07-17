YÖK Atlas’a göre Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü taban puanı en yüksek 335 oldu
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünde eğitim almak isteyen adaylar üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı.
YÖK Atlas’a göre TYT ile alım yapan 2 yıllık Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü devlet üniversitelerinde taban puan en yüksek 335,28 ve en düşük 242,68 olarak yer alıyor.
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ İÇİN YKS’DEN KAÇ PUAN ALINMALI?
Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünde devlet üniversitesi ve örgün olarak eğitim almak için YKS Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sınavında en az 242,68 puan alınmalı.
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ KAÇ YILLIK?
Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü önlisans (2 yıllık) eğitim programlarında bulunuyor.
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK KAÇ BİN?
Temel Yeterlilik Sınavına giren adayların Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü için en az 1.742.602 sıralamaya girmesi gerekiyor.
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ AÖF’DE VAR MI?
Birçok önlisans dalının yer aldığı AÖF programlarında Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü de bulunuyor.
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK AÖF TABAN PUANLARI
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) - Taban Puan: 274,88
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) - Taban Puan: 268,16
Ankara Üniversitesi (Açıköğretim) - Taban Puan: 262,01
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) - Taban Puan: 259,67
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ (2 YILLIK) TABAN PUAN SIRALAMASI
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 335,28
Başarı Sıralaması: 531.479
EGE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 319,18
Başarı Sıralaması: 672.030
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 316,56
Başarı Sıralaması: 699.964
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 314,17
Başarı Sıralaması: 724.607
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 312,88
Başarı Sıralaması: 738.103
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 302,24
Başarı Sıralaması: 855,964
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 301,86
Başarı Sıralaması: 860.445
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 300,61
Başarı Sıralaması: 875.303
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 299,66
Başarı Sıralaması: 886.596
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 297,04
Başarı Sıralaması: 918.464
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 295,75
Başarı Sıralaması: 934.454
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 295,40
Başarı Sıralaması: 938.857
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 294,79
Başarı Sıralaması: 946.385
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 291,87
Başarı Sıralaması: 983.478
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 291,41
Başarı Sıralaması: 989.617
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 285,60
Başarı Sıralaması: 1.066.731
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 285,21
Başarı Sıralaması: 1.072.031
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 283,46
Başarı Sıralaması: 1.096.166
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 282,80
Başarı Sıralaması: 1.105.098
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 280,78
Başarı Sıralaması: 1.133.288
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 278,16
Başarı Sıralaması: 1.170.592
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 275,79
Başarı Sıralaması: 1.204.548
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 272,72
Başarı Sıralaması: 1.249.743
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 266,02
Başarı Sıralaması: 1.351.999
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 261,79
Başarı Sıralaması: 1.418.290
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 256,27
Başarı Sıralaması: 1.508.370
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 250,77
Başarı Sıralaması: 1.601.313
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 247,94
Başarı Sıralaması: 1.649.836
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 242,68
Başarı Sıralaması: 1.742.602