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YÖK Atlas’a göre Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü taban puanı en yüksek 335 oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
17 Temmuz 2024 16:00 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:00
YÖK Atlas’a göre Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü taban puanı en yüksek 335 oldu

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünde eğitim almak isteyen adaylar üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı.

YÖK Atlas’a göre TYT ile alım yapan 2 yıllık Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü devlet üniversitelerinde taban puan en yüksek 335,28 ve en düşük 242,68 olarak yer alıyor.

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ İÇİN YKS’DEN KAÇ PUAN ALINMALI?

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünde devlet üniversitesi ve örgün olarak eğitim almak için YKS Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sınavında en az 242,68 puan alınmalı.

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ KAÇ YILLIK?

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü önlisans (2 yıllık) eğitim programlarında bulunuyor.

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK KAÇ BİN?

Temel Yeterlilik Sınavına giren adayların Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü için en az 1.742.602 sıralamaya girmesi gerekiyor.

YÖK Atlas’a göre Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü taban puanı en yüksek 335 oldu - 1. Resim

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ AÖF’DE VAR MI?

Birçok önlisans dalının yer aldığı AÖF programlarında Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü de bulunuyor.

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK AÖF TABAN PUANLARI

Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) - Taban Puan: 274,88
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) - Taban Puan: 268,16
Ankara Üniversitesi (Açıköğretim) - Taban Puan: 262,01
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) - Taban Puan: 259,67

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ (2 YILLIK) TABAN PUAN SIRALAMASI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 335,28
Başarı Sıralaması: 531.479

EGE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 319,18
Başarı Sıralaması: 672.030

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 316,56
Başarı Sıralaması: 699.964

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 314,17
Başarı Sıralaması: 724.607

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 312,88
Başarı Sıralaması: 738.103

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 302,24
Başarı Sıralaması: 855,964

YÖK Atlas’a göre Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü taban puanı en yüksek 335 oldu - 2. Resim

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 301,86
Başarı Sıralaması: 860.445 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 300,61
Başarı Sıralaması: 875.303 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 299,66
Başarı Sıralaması: 886.596

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 297,04
Başarı Sıralaması: 918.464

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 295,75
Başarı Sıralaması: 934.454

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 295,40
Başarı Sıralaması: 938.857

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 294,79
Başarı Sıralaması: 946.385

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 291,87
Başarı Sıralaması: 983.478 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 291,41
Başarı Sıralaması: 989.617 

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 285,60
Başarı Sıralaması: 1.066.731 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 285,21
Başarı Sıralaması: 1.072.031 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 283,46
Başarı Sıralaması: 1.096.166

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 282,80
Başarı Sıralaması: 1.105.098

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 280,78
Başarı Sıralaması: 1.133.288

ORDU ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 278,16
Başarı Sıralaması: 1.170.592 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 275,79
Başarı Sıralaması: 1.204.548 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 272,72
Başarı Sıralaması: 1.249.743

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 266,02
Başarı Sıralaması: 1.351.999

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 261,79
Başarı Sıralaması: 1.418.290

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 256,27
Başarı Sıralaması: 1.508.370 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 250,77
Başarı Sıralaması: 1.601.313 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 247,94
Başarı Sıralaması:  1.649.836

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 242,68
Başarı Sıralaması: 1.742.602

Kaynak: TGRT Haber
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