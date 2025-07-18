YÖKDİL 2 sınavı 2025 hangi gün saat kaçta?

ÖSYME tarafından 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın ikinci oturumu olan YÖKDİL 2 tarihi duyuruldu.

2025 YÖKDİL 2 HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

YÖKDİL 2, 2025 başvuruları 11 ile 18 Haziran tarihleri arasında alındı.

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak.

Sınav saat 10.15’te başlayacak

Öte yandan YÖKDİL 2 sonuçları ise 15 Ağustos’ta duyurulacak.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğrenim, doktora veya akademik kadroya müracaat eden vatandaşlar ile bazı kamu ve özel kurumlara yabancı dil yetkinliğini belgelemek isteyenlerin girdiği çoktan seçmeli bir yabancı dil sınavıdır.

Sınav Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde gerçekleştirilir.