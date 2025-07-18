Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

YÖKDİL 2 sınavı 2025 hangi gün saat kaçta?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi kapsamında YÖKDİL 2 tarihi kesinlik kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YÖKDİL 2 sınavı 2025 hangi gün saat kaçta?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 20:34

ÖSYME tarafından 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın ikinci oturumu olan YÖKDİL 2 tarihi duyuruldu.

2025 YÖKDİL 2 HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

YÖKDİL 2, 2025 başvuruları 11 ile 18 Haziran tarihleri arasında alındı.

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak.

Sınav saat 10.15’te başlayacak

Öte yandan YÖKDİL 2 sonuçları ise 15 Ağustos’ta duyurulacak.

YÖKDİL 2 sınavı 2025 hangi gün saat kaçta?

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğrenim, doktora veya akademik kadroya müracaat eden vatandaşlar ile bazı kamu ve özel kurumlara yabancı dil yetkinliğini belgelemek isteyenlerin girdiği çoktan seçmeli bir yabancı dil sınavıdır.

Sınav Almanca, , Fransızca ve Arapça dillerinde gerçekleştirilir.

Sıkça Sorulan Sorular

YÖKDİL kaç soru?
80 soruluk sınav için adaylara 180 dakika süre tanınacak.
ETİKETLER
#ingilizce
#Yökdİl/2
#Yökdİl Tarihi
#Yökdİl Sınavı
#2025 Yökdİl
#Arapça
#Almanca
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.