YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL sınav takvimi araştırılıyor

03 Ocak 2025 18:10 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:16

ÖSYM tarafından 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL 1 başvuruları başladı. Sınava girecek vatandaşlar YÖKDİL 1 sınav takvimini merak ediyor.

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ÖSYM'nin bugünkü duyuruları arasında Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yani 2025 YÖKDİL 1 detayları da yer aldı.

2025 Yılında iki kez yapılacak olan YÖKDİL'in ilki için detaylar belli oldu.

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre başvurular, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan YÖKDİL 2025/1 başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini, başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekler.

Ayrıca adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.