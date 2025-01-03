YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL sınav takvimi araştırılıyor
ÖSYM tarafından 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL 1 başvuruları başladı. Sınava girecek vatandaşlar YÖKDİL 1 sınav takvimini merak ediyor.
ÖSYM'nin bugünkü duyuruları arasında Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yani 2025 YÖKDİL 1 detayları da yer aldı.
2025 Yılında iki kez yapılacak olan YÖKDİL'in ilki için detaylar belli oldu.
YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre başvurular, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Öte yandan YÖKDİL 2025/1 başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvuru işlemlerini, başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekler.
Ayrıca adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.