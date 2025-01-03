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YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL sınav takvimi araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 18:10 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:16
YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL sınav takvimi araştırılıyor

ÖSYM tarafından 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL 1 başvuruları başladı. Sınava girecek vatandaşlar YÖKDİL 1 sınav takvimini merak ediyor.

ÖSYM'nin bugünkü duyuruları arasında Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yani 2025 YÖKDİL 1 detayları da yer aldı.

2025 Yılında iki kez yapılacak olan YÖKDİL'in ilki için detaylar belli oldu.

YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL sınav takvimi araştırılıyor - 1. Resim

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre başvurular, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan YÖKDİL 2025/1 başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL sınav takvimi araştırılıyor - 2. Resim

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini, başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekler.

Ayrıca adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan  https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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Kaynak: TGRT Haber

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