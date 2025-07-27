YÖKDİL saat kaçta bitiyor? YÖKDİL en erken saat kaçta çıkılacağı gündemde

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Akademik kariyer hedefi olan ve yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın katıldığı sınav bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) saat 10.15'te başladı.

Sınavın başlamasının ardından YÖKDİL saat kaçta bitiyor sorusu gündeme geldi. Adayların yakınları YÖKDİL en erken saat kaçta çıkılacağını araştırıyor.

YÖKDİL SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YÖKDİL/2 kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve çözmeleri için 180 dakika verilecek. 180 dakikanın sonunda ise saat 13.15'te YÖKDİL/2 sınavı sona erecek.

YÖKDİL EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

YÖKDİL sınavında adayların sınav süresi boyunca ilk 135 dakika ve son 15 dakika çıkmaları yasak olacak. Adaylar YÖKDİL/2'den en erken saat 12:30'da çıkabilecek. 12.30-13.00 saatleri arasında adayların sınav salonlarından çıkmalarına izin verilecek.

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre YÖKDİL/2 sınavının sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişim sağlayabilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YÖKDİL sınavı 5 yıl boyunca geçerli olacak.