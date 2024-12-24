YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav takvimi belli oldu

24 Aralık 2024 00:00 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 00:18

YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi ÖSYM tarafından 2025 sınav takviminin yayınlanmasının ardından kesinlik kazandı. YÖKDİL sınavına girecek adaylar başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor.

ÖSYM tarafından 2025​ sınav​ takvimin açıklanmasının ardından YÖKDİL/2025 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

Bu yıl yapılan iki YÖKDİL sınavı geride kaldı. Bir sonraki YÖKDİL sınavı ise 2025’in Şubat​ ayında yapılacak.

YÖKDİL 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025 YÖKDİL/1 başvuruları 3 ile 9 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL 1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

Öte yandan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11 ile 18 Haziran tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.