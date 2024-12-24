YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav takvimi belli oldu
YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi ÖSYM tarafından 2025 sınav takviminin yayınlanmasının ardından kesinlik kazandı. YÖKDİL sınavına girecek adaylar başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor.
ÖSYM tarafından 2025 sınav takvimin açıklanmasının ardından YÖKDİL/2025 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.
Bu yıl yapılan iki YÖKDİL sınavı geride kaldı. Bir sonraki YÖKDİL sınavı ise 2025’in Şubat ayında yapılacak.
YÖKDİL 2025 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025 YÖKDİL/1 başvuruları 3 ile 9 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
YÖKDİL 1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
Öte yandan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11 ile 18 Haziran tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.