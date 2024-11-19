YÖKDİL sınavları ne zaman? İşte YÖKDİL sınav takvimi

19 Kasım 2024 08:43 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:45

YÖKDİL sınav tarihleri, yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinde 2025 yılı sınav takvimini yayınlandı.

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ÖSYM’nin 2025​ yılı sınav takvimi​ sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınav takviminin yayınlanmasıyla beraber YÖKDİL sınav tarihleri​ de netleşti.

YÖKDİL SINAVLARI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınav tarihleri şu şekildedir;

2025-YÖKDİL/1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

YÖKDİL SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 sınav başvuruları, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden alınacak.

YÖKDİL/2 başvuruları ise 11-18 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.