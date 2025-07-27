YÖKDİL soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

2025 YÖKDİL/2 sınavı bugün 10.15'te başladı ve saat 13.15'te tamamlandı.

Sınavın sona ermesinin ardından adaylar sorulara odaklandı.

YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

2025 YÖKDİL/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre yayımlandı.

ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.”

YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARINA NEREDEN BAKILIR?

Soru ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Bu kapsamda 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci sona erecek.