YÖKDİL soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

2025 YÖKDİL/2 sınavı bugün 10.15'te başladı ve saat 13.15'te tamamlandı.
Sınavın sona ermesinin ardından adaylar sorulara odaklandı.
2025 YÖKDİL/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre yayımlandı.
ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.”
Soru ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
Bu kapsamda 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci sona erecek.