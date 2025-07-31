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 | Hüseyin Bahcivan

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM tarafından YÖKDİL/2 sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soruları ve cevap anahtarı da yayımlandı. Adaylar tarafından YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyorç

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YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:44

Akademik kariyer hedefli olan ve yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın katıldığı Kurumları Yabancı Dil Sınavı (), 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlandı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından adaylar YÖKDİL/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan YÖKDİL/2 kılavuzunda yer alan bilgilere göre 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sorularına ÖSYM'nin "Aday İşlemleri Sistemi (AİS)" veya mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YÖKDİL sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olur. Adaylar bu 5 yıl içerisinde daha yüksek not alabilmek için sınava tekrar girebilirler.

ETİKETLER
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#sınav sonuçları
#yökdil
#yükseköğretim
#yabancı dil testi
#Akademik Kariyer
#Aktüel
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