Yolun karşısına geçmek isteyen kadına 1 değil 2 araç birden çarptı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde karşıya geçmek isteyen kadına iki araç peş peşe çarptı.

KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen kadına önce A.Ç idaresindeki hafif ticari araç çarparak savurdu. Bu sırada arkadan gelen M.Y idaresindeki otomobil de kadına çarparak üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.