Yönetmen Roger Corman 98 yaşında hayatını kaybetti

13 May 2024 11:40 - Güncelleme : 13 May 2024 13:20

Amerikan sinemasında düşük bütçeli klasikleri ile tanındığı için "B film kralı" olarak bilinen Roger Corman, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmenin vefat haberinin ardından vatandaşlar hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Roger Corman 5 Nisan 1926 tarihinde Amerika'nın Detroit eyaletine bağlı olan Michigan kentinde dünyaya geldi.

Stanford Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi gören ünlü isim 1953'te senaryo yazarlığı ve yapımcılık kariyerine başladı.

1955'te yönetmenliğe geçiş yaparak senaryo yazarı Richard Matheson ile birlikte çalıştı.

50'den fazla film yöneten ve 300'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen Corman, Martin Scorsese, James Cameron, gibi ünlü isimlerle birlikte çalıştı.

James Cameron'ın "Roger Corman Film Okulu'nda öğrenim gördüm" şeklinde açıklamaları bulunuyor.

Roger Corman'ın yapımcılığını üstlendiği bazı filmler ise şunlar: