Young Boys-Galatasaray maçının hakemi FIFA kokartlı Daniel Siebert, Türkiye karşılaşmasını da yönetmişti

19 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:49

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Young Boys-Galatasaray mücadelesine az bir süre kalırken hakemi de belli oldu.

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

DANİEL SİEBERT İSTATİSTİKLERİ VE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

1998 yılından itibaren görevine devam eden isim 2007 yılında AFB hakemi olarak atandı.

2009 yılında 2. Bundesliga'daki ilk karşılaşmasını yönetirken 2012-13 sezonunda Bundesliga hakemi oldu.

24 Ekim 2014 tarihinde Wolfgang Stark'ın yerine FIFA hakemi olarak açıklanırken on Alman futbol hakemlerinin arasında en küçük olanı olarak tanındı.

Uluslararası il mücadelesi 2015 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan Portekiz - Türkiye maçı olurken ilk üst düzey uluslararası müsabaka Lüksemburg ile Moldova arasındaki hazırlık maçı oldu.

GS MAÇININ HAKEMİ DANİEL SİEBERT KİMDİR?

4 Mayıs 1984 yılında doğan isim Alman futbol hakemi ve FIFA kokartlıdır. Berlin'de dünyaya gelen Siebert, Berlin'de bir okulda yarı zamanlı olarak öğretmenlik yapıyor.