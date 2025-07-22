YouTube çöktü mü? 22 Temmuz Salı günü erişim problemleri yaşanıyor

Google'un sahip olduğu video platformu YouTube'da, 22 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.40 sıralarında erişim problemleri yaşanmaya başladı. Sosyal medya platformlarından kullanıcılar YouTube'da videoların açılmadığını ve yüklenmediğini ifade etti. Kullanıcılar tarafından YouTube çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları merak ediliyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ 22 TEMMUZ?

Platformlardaki problemleri raporlayan Downdetector'da yer alan bilgilere göre YouTube'da erişim problemleri yaşanıyor. YouTube'un yanı sıra Gmail ve Google arama motoru gibi birçok Google servisinde de erişim problemleri meydana geldi.

Konuyla ilgili henüz yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Problemin teknik bir sebepten dolayı kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Downdetector tarafından raporlanan 24 saat boyunca YouTube'da yaşanan erişim problemleri ise şöyle:

YOUTUBE KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube'a erişim engeli getirildiğine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesinde herhangi bir bilgi yer almıyor. Problemin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.