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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

YouTube çöktü mü? 22 Temmuz Salı günü erişim problemleri yaşanıyor

Dünyanın en popüler video platformlarından olan YouTube'da erişim problemleri yaşanıyor. Sosyal medyada şikayetlerini ifade eden kullanıcılar YouTube'da videoların yüklenmediğini ve izlenmediğini belirtti. Kullanıcılar tarafından YouTube çöktü mü, neden açılmadığı merak ediliyor.

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YouTube çöktü mü? 22 Temmuz Salı günü erişim problemleri yaşanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:55

'un sahip olduğu video platformu 'da, 22 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.40 sıralarında erişim problemleri yaşanmaya başladı. Sosyal medya platformlarından kullanıcılar YouTube'da videoların açılmadığını ve yüklenmediğini ifade etti. Kullanıcılar tarafından YouTube çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları merak ediliyor.

YouTube çöktü mü? 22 Temmuz Salı günü erişim problemleri yaşanıyor

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ 22 TEMMUZ?

Platformlardaki problemleri raporlayan Downdetector'da yer alan bilgilere göre YouTube'da erişim problemleri yaşanıyor. YouTube'un yanı sıra ve Google gibi birçok Google servisinde de erişim problemleri meydana geldi.

Konuyla ilgili henüz yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Problemin teknik bir sebepten dolayı kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Downdetector tarafından raporlanan 24 saat boyunca YouTube'da yaşanan erişim problemleri ise şöyle:

YouTube çöktü mü? 22 Temmuz Salı günü erişim problemleri yaşanıyor

YOUTUBE KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube'a erişim engeli getirildiğine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesinde herhangi bir bilgi yer almıyor. Problemin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#google
#youtube
#arama motoru
#gmail
#Çöküş
#Erişimi Problemleri
#Aktüel
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