YouTube Music’te şarkı sözleri artık paralı

YouTube Music, ücretsiz kullanıcıları ilgilendiren önemli bir değişikliğe gitti. Aylardır süren testlerin ardından şarkı sözleri özelliği tamamen ücretli hale getirilmeye başlandı.
Google son güncellemeyle birlikte “Şimdi Çalınıyor” ekranının orta sekmesinde yeni bir uyarı kartı belirdi. Bu kart, ücretsiz kullanıcılara kalan şarkı sözü görüntüleme haklarını hatırlatıyor ve abonelik öneriyor.
Sistemin işleyişi net: Premium’a geçmeden önce yalnızca beş şarkının sözleri görüntülenebiliyor. Bu haklar dolduğunda ise erişim tamamen kapanıyor.
Kotayı dolduran kullanıcılar, şarkı sözü sayfasına girdiklerinde yalnızca ilk birkaç satırı görebiliyor. Metnin geri kalanı “buzlanmış” şekilde sunuluyor ve aşağı kaydırma özelliği devre dışı bırakılıyor. Yani sözler orada ama ulaşmak mümkün değil.
Bu kısıtlama, 7 Şubat itibarıyla dünya genelinde yaygın şekilde uygulanmaya başlandı.
YouTube Music’in bağlı olduğu Google, geçtiğimiz hafta tüketici hizmetlerinde 325 milyondan fazla ücretli aboneye ulaştığını açıklamıştı. Şirketin 2025 yılında reklam ve aboneliklerden 60 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği biliniyor.