YouTube trendler neden yok? Uygulamada büyük değişim

Dünyanın diğer ucundan bir videoya erişebildiğimiz YouTube gelişmeye devam ediyor. Viral olan videoların yer aldığı trendler bölümünde değişikliğe gidildi.

YOUTUBE TRENDLER NEDEN YOK?

YouTube'da en çok viral olan videoların yer aldığı trendlerin kalkacağı daha önceden duyurulmuştu.

Erişimin kolaylaşmaması sebebiyle ilginin azaldığı belirtilmişti. YouTube tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Trendler artık tek bir büyük viral videodan ziyade, farklı topluluklar içinde şekillenen çok sayıda mikro-trendle belirleniyor.”

Son 5 senede trendler kısmının ziyaretçi sayısı oldukça azalırken TikTok ve Shorts gibi alanlara ilginin artışı sebep olarak gösterildi. Kullanıcılar viral olan içerikleri arama önerilerinden ve diğer platformlardan görebiliyor. Bu nedenle trendler bölümüne ilgi eskisi kadar olmadı.

YOUTUBE TRENDLER KAPATILDI MI?

Trendler bölümünün kapatılacağı daha önceden duyurulurken "Trending Now" listesinin kısa süre içerisinde kaldırlacağı belirtilmişti. Bu bölüm yerine en çok izlenen içeriklerin sıralancağı liste özelliğinin geleceği söylenmişti.