YouTube ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlama getirdi

10 Ekim 2024 11:47 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:50

YouTube, ücretsiz hesaplar için yeni bir reklam politikasıyla gündemde yerini koruyor. Platform, "geç" butonunu ilk beş saniye içinde gizleyen yeni bir test uygulaması başlattı.

YouTube​ ücretsiz hesaplar için iki tür reklam​ gösteriyor. Bunlardan biri, tamamen izlenmesi gereken "geçilemez" reklamlar, diğeri ise beş saniye sonra geçilebilen reklamlar olurken ücretsiz kullanıcılara için yeni bir kısıtlama test ediliyor.

YOUTUBE ÜCRETSİZ KULLANICILARA NASIL BİR KISITLAMA GETİRECEK?

Ücretsiz kullanıcılara, “geçilemez” reklamlar ile beş saniye sonra geçilebilen reklam olmak üzere iki tür reklam gösteren YouTube, "geç" butonunu ilk beş saniye içinde gizleyen yeni bir test uygulaması başlattı.

Bu uygulamayla geçilebilen reklamların süresini uzatarak kullanıcıların daha fazla reklam izlemesini zorunlu hale getirecek. Bu durum, YouTube Premium​ abonelerini etkilemeyecek.

YOUTUBE KISITLAMA HANGİ CİHAZLARDA GEÇERLİ OLACAK?

YouTube tarafından hayata geçirilecek olan geç butonunu ilk beş saniye gizleme özelliği şu anda YouTube'un mobil uygulamalarında test ediliyor ve ilerleyen dönemde platformun genelinde uygulanması bekleniyor.

YOUTUBE REKLAM STRATEJİSİ NEDİR?

YouTube gelirinin büyük bir kısmını reklamlardan sağlıyor. Ücretsiz kullanım için kullanıcılara reklam izleme özelliği zorunlu tutulurken reklam izlemek istemeyen kullanıcılar ise Premium üyeliğe yönlendiriliyor.