YouTube ve Twitter erişim engeli devam ediyor: Sorun ne zaman çözülecek?

24 Ekim 2024 07:46 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:48

Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip YouTube ve Twitter platformlarında erişim sorunu devam ediyor. X (Twitter) platformunda gündemin dışında yer alan paylaşımlar üst sıralarda yer alırken YouTube’da videolar açılmıyor.

23 Kasım Çarşamba günü Twitter ve YouTube’da başlayan erişim engelinin ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Uygulamalardaki erişim sorunu devam ederken bazı kullanıcılar sorunun bittiğini ifade ediyor.

YOUTUBE​ NEDEN AÇILMIYOR?

Hata raporlarına göre, milyonlarca kullanıcıya sahip YouTube platformuna saat 17.37’den itibaren erişim engeli​ getirildi.

X (TWİTTER)​ ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

23 Kasım Çarşamba günü X (Twitter) platformuna erişim yasağı getirildi. Yasağın ardından bazı kullanıcılar uygulamayı sorunsuz kullanmaya devam ederken bazı kullanıcılarda gündemin dışında yer alan paylaşımlar üst sıralarda yer alıyor.

YOUTUBE VE X (TWİTTER) NE ZAMAN AÇILACAK?

YouTube ve X platformuna getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde herhangi bir açıklama bulunmuyor.