Youtube yeni Hype özelliğini Türkiye'de test etmeye başladı, ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor

25 Haziran 2024 22:41 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 22:23

Google, VPN ile ucuza alınan YouTube Premium aboneliklerini iptal etti

Google, VPN ile ucuza alınan YouTube Premium aboneliklerini iptal etti

YouTube, dünyanın en büyük çevrim içi video platformlarından biri olarak sürekli olarak yeni özellikler geliştiriyor.

Son olarak, "Hype" adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Bu özellik, özellikle abone sayısı 500 binin altında olan içerik üreticilerinin videolarının daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

YOUTUBE HYPE ÖZELLİĞİ NEDİR?

YouTube'un Hype özelliği, kullanıcıların videoların altında bulunan bir butona tıklamalarıyla devreye giriyor.

Bu buton, videonun daha fazla görünürlük kazanmasını sağlıyor ve içerik üreticisinin daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak tanıyor.

Ancak Hype butonunun beğeni butonundan farklı olarak, videonun arama sonuçlarında veya keşfet listesinde daha üst sıralarda yer almasını sağlamıyor.

HYPE ÖZELLİĞİ YOUTUBE'A NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye'de de test edilen bu özellik, şu an için sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabiliyor.

YouTube'un amacı ise, kullanıcı geri bildirimlerine göre özelliği iyileştirip daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmak.

Ancak ne zaman ve hangi ülkelerde tam anlamıyla kullanıma sunulacağı konusunda net bir tarih verilmedi.