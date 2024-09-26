YouTube'da bu hafta yayınlanacak TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Eylül 2024 11:23 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:48

TFF tarafından 28-29 Eylül tarihleri arasında YouTube'dan yayınlanacak olan TFF 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının takvimi açıklandı. Bu hafta Nazilli Spor ile 68 Aksarayspor'un maçı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) tarafından 2. ve 3. Lig maçları YouTube​ üzerinden yayınlanıyor. TFF tarafından bu hafta 28-29 Eylül tarihlerinde yayınlanacak karşılaşmaların hangileri olduğu açıklandı. YOUTUBE'DAN YAYINLANACAK 2. LİG MAÇLARI NELER 28-29 EYLÜL? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre YouTube üzerinden yayınlanacak 2. Lig maçlarının programları şöyle: Nesine 2. Lig Beyaz Grup 28 Eylül Cumartesi 16.00 | Sarıyer-Kırklarelispor Futbol A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 29 Eylül Pazar 15.30 | Motolux 68 Aksarayspor-Nazilli Spor A.Ş. YOUTUBE'DAN BU HAFTA YAYINLANACAK 3. LİG MAÇLARI NELER? TFF tarafından bu hafta 3. Lig'de yer alan her gruptan bir takımın maçı yayınlanacak. YouTube'dan yayınlanacak TFF 3. Lig maçlarının programları ise şöyle: Nesine 3. Lig 3. Grup 28 Eylül Cumartesi 19.00 | Çankaya Spor Kulübü-10 Numara Sportif Efeler 09 FK Nesine 3. Lig 1. Grup 29 Eylül Pazar 16.00 | Kuşadasıspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup 29 Eylül Pazar 15.30 | Amasyaspor FK-Tire 2021 FK Nesine 3. Lig 4. Grup 29 Eylül Pazar 16.00 | Bergama Sportif Faaliyetler-Niğde Belediye Spor