YouTuber YBJ'nin öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor

23 Haziran 2024 18:55 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:11

Sosyal medyada özellikle Supercell firmasının mobil oyunu Brawl Stars ile ilgili çektiği videolar ile tanınan Yunus Emre Şimşek takma adıyla YBJ'nin son zamanlarda paylaşım yapmaması hayranlarını endişeye düşürdü.

Ünlü isim en son YouTube kanalına 24 Mayıs 2024 tarihinde "34 GÜN SONRA GELEN YENİ KOSTÜM! Brawl Stars" adlı bir video yüklemiş.

Ortalama günde 1 video atan YBJ, 4 haftadır video yüklemiyor.

YouTube'da 2.45 M, Instagram'da ise 213 B takipçisi bulunan genç fenomenin hayati durumu merak ediliyor.

YBJ ÖLDÜ MÜ?

Ünlü fenomen YouTube kanalına 16 Mayıs 2024 tarihinde attığı videoda 25 Temmuz tarihinde askere gideceğini ifade ediyor.

6 ay boyunca askerde olacağı için takipçilerine uzun süre video atamayacağını dile getiriyor.

Son 1 aydır video atmamasının nedeninin askerlik olduğu tahmin ediliyor.