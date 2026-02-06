YouTube’un otomatik dublajı açıldı: Türkçe de var

İZLEYİCİ İÇİN DAHA FAZLA SEÇENEK, ÜRETİCİ İÇİN DAHA GENİŞ KİTLE

Otomatik seslendirme sayesinde videolar, farklı dillere çevrilmiş ses parçalarıyla izlenebiliyor. Bu da izleyicilerin kendi ana dillerinde daha fazla içeriğe ulaşmasını sağlıyor. İçerik üreticileri açısından bakıldığında ise tablo net: Videolar, dil bariyerini aşarak çok daha geniş bir kitleye hitap edebiliyor.

YouTube, sistemin keşif algoritmasını olumsuz etkilemediğini özellikle vurguluyor. Aksine, videoların farklı dillerde daha kolay keşfedilmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Dileyen içerik üreticileri otomatik seslendirmeyi kapatabiliyor, isterlerse kendi seslendirmelerini de yükleyebiliyor.