YSK tarafından milletvekili sayıları değiştirildi! 1 milletvekiline ortalama 150-165 bin arası vatandaş düşüyor

27 Haziran 2024 10:53 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:07

Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre üç ilin milletvekili sayısı düşürülürken dört ilin ise yükseltildi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI DEĞİŞEN İLLER HANGİLERİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İstanbul'un vekil sayısı 98'den 96'ya düştü.

Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nınsa beşten dörde düşürüldü.

Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise YSK tarafından birer tane arttırıldı.

Yeni rakamlar ise şöyle oldu:

Bursa 20 -> 21

Eskişehir 6 -> 7

Tunceli 1 -> 2

Bayburt -> 2

İllerin güncel milletvekili sayıları ise şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."

KAÇ KİŞİYE 1 MİLLETVEKİLİ DÜŞÜYOR?

Milletvekili Seçim Kanunu'nda yer alan bilgilere göre her ile önce bir milletvekili verilir.

Bu işlemden sonra son nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir.

İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı belli olur.

1 MİLLETVEKİLİ KAÇ KİŞİYİ TEMSİL EDİYOR?

Son yapılan değişiklik ile birlikte 1 milletvekiline ortalama olarak 150-165 bin arası vatandaş düşüyor.