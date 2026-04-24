Aktüel
Avatar
Editor
 Simal Güdüm

Yuki Tsunoda hangi takımda yarışıyor?

Formula 1’in İstanbul’a dönüş sürecinde dikkat çeken isimlerden biri olan Yuki Tsunoda, İstanbul Boğazı’nda gerçekleştireceği gösteri sürüşüyle gündemde. Japon pilot Yuki Tsunoda hangi takımda yarışıyor?

Yuki Tsunoda hangi takımda yarışıyor?
heyecanı yeniden İstanbul’a taşınırken, organizasyon kapsamında sahne alacak isimlerden Yuki Tsunoda dikkat çeken bir isim oldu.

HABERİN ÖZETİ

Yuki Tsunoda hangi takımda yarışıyor?

Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul'daki organizasyon kapsamında dikkat çeken bir isimdir.
Yuki Tsunoda, Japonya doğumlu genç ve hızlı bir Formula 1 pilotudur.
Agresif sürüş stili ve yüksek refleksleriyle öne çıkmaktadır.
Kariyerinin ilk dönemlerinde özellikle sıralama turlarındaki başarısıyla dikkat çekti.
Teknik geri bildirim konusundaki başarısı gelişim süreçlerinde önemli bir parça haline getirdi.
2025 sezonunda Racing Bulls ile başlayıp Red Bull Racing kadrosuna dahil oldu.
2026 sezonundan itibaren test ve yedek pilot rolüne geçti.
YUKI TSUNODA KİMDİR?

Yuki Tsunoda, Japonya doğumlu genç ve hızlı bir Formula 1 pilotu olarak motor sporları dünyasında kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Alt serilerde gösterdiği performansla hızla yükselen Tsunoda, agresif sürüş stili ve yüksek refleksleriyle öne çıkarak Formula 1 gridine adım atan isimlerden biri oldu.

Kariyerinin ilk dönemlerinde özellikle sıralama turlarındaki başarısıyla dikkat çekti. Genç yaşına rağmen büyük takımların radarına giren Tsunoda, Formula 1 kariyerinde inişli çıkışlı performanslar sergilese de potansiyeli yüksek pilotlar arasında gösterilmeye devam ediyor.

Teknik geri bildirim konusundaki başarısı, onu yalnızca yarış pilotu değil aynı zamanda geliştirme süreçlerinde önemli bir parça haline getirdi.

YUKI TSUNODA HANGİ TAKIMDA YARIŞIYOR?

Yuki Tsunoda, 2025 sezonuna Racing Bulls ile başladıktan sonra sezon içinde yaşanan koltuk değişimiyle Red Bull Racing kadrosuna dahil oldu. Bu değişim, takım içi performans değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleşirken Tsunoda’nın üst düzey rekabete uyum sağlayabileceğini gösterdi.

2026 sezonu itibarıyla ise Tsunoda aktif yarış koltuğundan ziyade test ve yedek rolüne geçiş yaptı. Hem Red Bull Racing hem de Visa Cash App Racing Bulls için ortak test sürücüsü olarak görev alan Japon pilot, yeni nesil araçların geliştirilmesinde aktif rol oynarken gerektiğinde yarış koltuğuna geçebilecek hazır isimler arasında bulunuyor.

