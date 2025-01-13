Yüksek hızlı tren fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası ücretler değişti
2025 yılına girmemizle beraber artan fiyatlardan biri ise yüksek hızlı tren oldu. Binlerce kişinin kullandığı YHT, fiyat değişikliğine gitti.
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş., Yüksek hızlı tren fiyatlarına zam uyguladı. Zam sonrası fiyatların ne kadar olduğu vatandaşın gündemine yerleşti.
YÜKSEK HIZLI TREN NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2025?
Son uygulanan zam sonrası güncel fiyatlar şöyle:
Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı yüzde 44,4 oranında artırılarak 540 liradan 780 liraya,
Ankara - Konya güzergahında bilet fiyatları yüzde 44 oranında zamlanarak 250 liradan 360 liraya,
Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren biletine yüzde 39 zam yapıldı. Bilet fiyatları 280 liradan 390 liraya,
Ankara - Sivas bilet fiyatı 550 TL'den 790 TL'ye,
Konya - İstanbul bilet fiyatı 1140 TL'ye,
İstanbul - Eskişehir bilet fiyatı ise 505 TL'ye çıktı.