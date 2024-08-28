Yumurtanın toptan fiyatına 35 kuruş zam geldi

28 Ağustos 2024 14:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:31

Türkiye'de mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan yumurta hakkında kötü bir haber geldi.

Vatandaşlar tarafından yumurtaya zam mı geldi sorusunun cevabı araştırılıyor.

YUMURTAYA ZAM GELDİ Mİ?

Yaşanan arz talep dengesizliği nedeniyle Türkiye'de yumurta fiyatlarına zam yapıldı.

Yumurtanın toptan satışında adedi 35 kuruş zamlandı.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre üreticiler son 2 aydır maliyetinin altında satış yapıyor.

Kar edemediği için üreticiler elindeki tavukları kesime gönderdi.

Yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da tanesi 1,55 TL'den 1,90 TL'ye çıktı.

Kayseri'de ise fiyatı 1,70 TL'den 2,5 TL'ye yükseldi.