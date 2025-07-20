Yumuşak doku kanseri nedir? CHP’li Lale Karabıyık sarkom nedeniyle öldü

Bir süredir yumuşak doku kanseriyle savaşan Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Karabıyık’ın vefatının ardından sarkom yani yumuşak doku hastalığının belirtileri, nedenleri ve tedavi süreci merak konusu oldu.

SARKOM YUMUŞAK DOKU KANSERİ NEDİR?

Vücudun yumuşak dokularındaki hücrelerin büyümesiyle başlayan yumuşak doku tümörleri, nadir bir kanser türüdür.

Yumuşak doku tümörleri vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilir.

En sık görüldüğü yerler ise kollar, bacaklar ve karın bölgesidir.

Bu kanserlerin teşhisi zor olabilir bunun nedeni ise bu kanser ilk evrelerde belirti vermez.

Çocuk ve genç bireylerde belirtiler ortaya çıktığında ise büyüme ağrılarıyla karıştırılabilir ve bu nedenle tedavi sürecine geç kalınabilir.

Tedavi süreci ise kanserin boyutuna, türüne ve konumuna ve kitlenin büyüme hızına bağlıdır.

Tümörlü kitle büyüdükçe şişme ya da sert yumrulara sebep olabilir.

Sinirler ve adalelere baskı yaparsa bu durum ağrıya yol açabilir.

YUMUŞAK DOKU KANSERİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Yumuşak doku kanserinde kemiklerde zayıflama ve kırılmalar görülebilir.

Ayrıca belirtiler arasında eklem şişmeleri, yorgunluk, ateş, kilo kaybı, anemi de yer alır.

Ayrıca şiddetli karın ağrısı, bulantı ya da kusma, dışkıda kan veya siyah renkli dışkı gibi belirtiler de sık rastlanabilir.

Ancak unutmamalıdır ki; kesin tanı biyopsiyle konulabilir.

Cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapinin birlikte tedavi başarısını artırıyor.

Vücutta fark ettikleri anormal şişlik ya da kitleler gecikmeden bir uzmana gösterilmeli ve olası bir riskte erken teşhisin önüne geçilmemeli.