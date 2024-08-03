Yunan havayolları şirketi Aegean, Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını iptal etti

03 Ağustos 2024 00:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 00:37

Türk Hava Yolları ve A Jet, İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları ve A Jet, İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti

Tüm dünyanın gündeminde yer alan İran - İsrail arasındaki gerginliğin devam etmesiyle beraber savaş mı çıkacak, İsrail ile İran savaşa mı giriyor gibi sorular gündeme gelirken savaş iddiaları ortaya atıldı.

TEL AVİV VE BEYRUT UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN SON DAKİKA?

İran'da karışıklık sürerken Yunan havayolları şirketi Aegean, Tel Aviv ve Beyrut'a uçuş seferlerini durduğunu açıkladı. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na tüm uçuşlarımız 6 Ağustos 2024'e kadar, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarımız ise 8 Ağustos 2024'e kadar askıya alınmıştır"

THY TAHRAN UÇUŞLARINI İPTAL ETMİŞTİ

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken İran Dini Lideri Ali Hamaney İsrail'e "en ağır karşılığı" sözünü vermesinin ardından savaş iddiaları da konuşuldu.

THY İstanbul kalkışlı 4 Tahran seferini, A Jet ise Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak olan seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.