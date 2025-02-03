Yunanistan Santorini yanardağ var mı? Sismik hareket sonrası volkan patlaması gündeme geldi

03 Şubat 2025 11:36 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:51

Yunanistan'da yanardağ olup olmadığı gündeme taşındı. Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen sismik hareketlilik sonrasında volkan patlamasına dair araştırmalar başladı. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda sismik hareket sonrasında okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti.

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Santorini Adası'nda sismik hareketlilik devam ederken Yunanistan'da tedbirler alındı. Okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verilirken Santorini'de aktif yanardağlar da merak konusu oldu.

YUNANİSTAN SANTORİNİ YANARDAĞ VAR MI?

Yunanistan'da aktif yanardağ bulunuyor. En bilineni ise Santorini yanardağıdır. Santorini (Thera) Yanardağı, Nisyros Yanardağı, Methana Yanardağı, Milos Yanardağı, Kos Adası Yanardağı da bilinenler arasındadır.

SANTORİNİ YANARDAĞ AKTİF Mİ?

Santorini (Thera) Yanardağı, MÖ 1600 civarında en büyük patlamalardan bir tanesini gerçekleştirdi. Minos uygarlığını oldukça etkileyen patlama sonrasında tsunami de tetikledi. Bu yanardağ halen aktif olurken zaman zaman tektonik hareketler de görülmekte.

Santorini Adası’nda yaşanan yanardağ sismik hareketleri sonrasın hareketliliğin 13 sene önceki hareketlere benzediği belirtildi.

YUNANİSTAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan depremler sonrasında Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda bazı tedbirler alındı. Buna göre belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik iptal edilirken okullara da 1 gün ara verildi.