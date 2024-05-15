Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK'a 4-1 yenildi

15 May 2024 23:38 - Güncelleme : 15 May 2024 23:41

Yunanistan Süper Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı.

Panathinaikos, deplasmanda PAOK'a konuk oldu.

Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Fatih Terim'in takımı beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

PAOK'un etkili oyunu karşısında Panathinaikos, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip PAOK'un gollerini 37. dakikada Taison, 72. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic, 89. dakikada Adelino Vieira ve 90. dakikada yine Andrija Zivkovic kaydederken, Panathinaikos'un tek golünü 78. dakikada Alexander Jeremejeff attı.

Maçta dikkat çeken bir detay da Panathinaikos'un Türk oyuncusu Samet Akaydin'in yedek kulübesinde kaldı ve maç boyunca hiç sahaya çıkmadı.