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Yunus Akgün kimdir? Galatasaray’la sözleşme yeniledi 1 gün sonra gol attı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 21:57 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 22:08
Yunus Akgün kimdir? Galatasaray’la sözleşme yeniledi 1 gün sonra gol attı

Galatasaray'da sezonun en etkili isimlerinden olan Yunus Akgün Sarı kırmızılı ekiple 50 milyon liraya imza atmasının ardından Trabzonspor’a karşı takımını öne geçiren golü attı.

Galatasaray’da attığı gollerle başarının mimarlarından olan Yunus Akgün​, 12 yıl sonra bir ilki de başardı.

Yunus Akgün, Selçuk İnan'dan (Nisan 2012; 1 gol 1 asist) bu yana Sarı-kırmızılıların Karadeniz ekibine karşı olduğu bir Süper Lig​ maçında hem gol atıp hem de asist yapan ilk Türk oyuncu olmayı başardı.

Yunus Akgün kimdir? Galatasaray’la sözleşme yeniledi 1 gün sonra gol attı - 1. Resim

YUNUS AKGÜN’ÜN GECESİ

Geceyi damgasını vuran Yunus Akgün, maçın 8. dakikasında Mertens'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Yunus Akgün, rakiplerini oyundan düşürdükten sonra uzaktan çektiği sert şutla takımını öne geçiren golü attı.

Yunus Akgün kimdir? Galatasaray’la sözleşme yeniledi 1 gün sonra gol attı - 2. Resim

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de dünyaya geldi.

Akgün, futbol hayatına 2011 yılında  Galatasaray Gençlik Akademisi’de başladı.

2017 yılında Galatasaray​ ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sıkça Sorulan Sorular
Oyuncu 24 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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