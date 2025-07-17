Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş kimdir? Gözaltına alınma nedeni

Yunus Emre Vakfı Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanarak gözaltına alınırken nedeni de gündeme yerleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Şeref Ateş'in aslen nereli ve klm olduğu da gündeme yerleşti.

ŞEREF ATEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1964 senesinde Malatya'da dünyaya gelen isim üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesinde tamamladı. Akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde başlayan Ateş, yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında tamamladı.

İkinci doktorasını Almanya’da Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

ŞEREF ATEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ateş, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler sebebiyle vakfın zarara uğratılması iddiası ile baştılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.