Ücretsiz konserler: Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 19 Mayıs'ta Ankara ve Eskişehir etkinlik takvimi

16 May 2024 12:01 - Güncelleme : 16 May 2024 12:08



Her yıl Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs’ta coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen bu bayramda ünlü şarkıcıların ücretsiz konserleri ve gençlerin eğlenmesi için etkinlikler araştırılıyor.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ

Ücretsiz konserlerin ilgi çektiği 19 Mayıs etkinlikleri Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam Parkında düzenlenecek.

17 Mayıs 2024 tarihinde saat 20:00 itibariyle Gülşen konseri ile başlayacak.

18 Mayıs 2024 tarihinde Murat Boz’un sahne alacağı konseri vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandığı gün ise Mor ve Ötesi konseriyle gençler diledikleri gibi eğlenecek.

Tüm konserler saat 20:00 itibariyle başlayacak.

Etimesgut Belediyesi’nin Türk Beyleri Kent Meydanı’nda düzenlediği konserler ise;

17 Mayıs tarihinde Melek Mosso konseriyle başlayacak.

18 Mayıs 2024 Cuma günü Evrencan Gündüz sahne alacak.

Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününde Nil Karaibrahim konseriyle kutlanacak.

ÇANKAYA BELEDİYESİ’NDE GENÇLİK FESTİVALİ

Çankaya Belediyesi gençlerin bu özel bayramını festivalle kutlayacağını açıkladı. Festival Takviminde Volkan Konak, Aleyna Tilki, Zakkum ve Pinhani gibi sanatçılar Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda sahne alacak.

Aynı zamanda festivalde hazine avı, dans şovları, sanat atölyeleri ve yemek yarışmaları gibi etkinliklerle gençler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı dolu dolu geçirecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ESKİŞEHİR ETKİNLİKLERİ

Eskişehir Belediyesi’nin 19 Mayıs coşkusu Eskişehir’i saracak sloganıyla paylaştığı etkinlik takviminde at binme, tiyatro ve konser gibi çeşitli etkinlikler yer alıyor.

Porsuk Çayı’nda Fener Alayı Geçişi düzenleyeceklerini belirten Eskişehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde 20:30’da Senfoni Orkestrası’nın 19 Mayıs Özel Konseri etkinliğini internet sitesinden duyurdu.

19 Mayıs Pazar günü 14:00 itibariyle Kentpark At Bakım ve Binicilik Tesisleri’nde at biniş gösterisi yapılacak.

Saat 19.30’da DJ performansları sergilenirken Fener Alayı Geçişi yapılacak.