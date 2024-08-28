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Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara etkinlik ve konserleri

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
28 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:21
Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara etkinlik ve konserleri

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. Ankara Eryaman ve Çankaya semtlerinde düzenlenen etkinlik takvimiyle ücretsiz konserler merak konusu oldu.

Her yıl yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için ünlü şarkıcıların ücretsiz konserleri ve gençlerin eğlenmesi için etkinlikler araştırılıyor. 

ANKARA 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLER

Ücretsiz konserlerin ilgi çektiği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Ankara Eryaman ve Çankaya semtlerinde düzenlenecek.

30 Ağustos Cuma günü 20.00 itibariyle Eryaman Göksu AVM önünde Haluk Levent sahne alacak.

Haluk Levent konserinin ardından dilek balonu uçurulacak.

Çankaya Abidinpaşa Köşkü Milli Mücade Müzesi’nde 19.00 itibarıyla Tolga Kaya ve 20.00’den sonra Uğur Aslan konseri başlayacak.

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı’nda 20.00 itibariyle Tahir Aydoğdu Ensemble eşiliğinde Melihat Gülses sahne alacak.

Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara etkinlik ve konserleri - 1. Resim

ANKARA 30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ NELER?

30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul edecek. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları, "selamlama ve gösteri" uçuşları düzenlenecek.

Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara etkinlik ve konserleri - 2. Resim

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi resmi tatil olacak. Bu durumda Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, hafta sonu ile birleşerek çalışanlara üç günlük tatil yapma imkanı sunulacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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