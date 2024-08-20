Yurt başvurusunda aylık diğer gelir, maaş dışındaki ek gelirler oluyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:19
Bugün itibarıyla KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler ise e- Devlet başvuru ekranında karşılaştığı aylık diğer gelir nedir, ne demek araştırmaya başladı. Haneye gelen gelir dışındaki ek gelirler anlamına geliyor.
Bakan Osman Bak, KYK yurt başvurularının 20 Ağustos'ta başlayıp 24 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.
Başvuru yapacak olan adaylar ekranda bilgilerini doldururken aylık diğer gelir kısmına ne yazılması gerektiğini merak ediyor.
AYLIK DİĞER GELİR NEDİR YURT BAŞVURUSU?
Aylık diğer gelir, eve normal gelir yani maaş dışında giren ek gelir anlamına geliyor. Adaylar aylık diğer gelir kısmına maaş dışında elde edilen geliri yazmalıdır.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e- Devlet üzerinden yapılırken adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.
BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Bugün itibarıyla KYK yurtlarında kalmak isteyen adaylar başvuru yapabilirken süreç 24 Ağustos'a kadar devam edecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabından şöyle duyurdu:
Kaynak: TGRT Haber