Yurt başvurusunda aylık diğer gelir, maaş dışındaki ek gelirler oluyor

20 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:19

Geçen sene KYK yurt ücretleri TİP 1 aylık 345 ve TİP 2 405 TL olarak belirlenmişti

Geçen sene KYK yurt ücretleri TİP 1 aylık 345 ve TİP 2 405 TL olarak belirlenmişti

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihine kadar sürerken ücretler belli olmadı

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihine kadar sürerken ücretler belli olmadı

Bakan Osman Bak, KYK yurt başvurularının 20 Ağustos'ta başlayıp 24 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.

Başvuru yapacak olan adaylar ekranda bilgilerini doldururken aylık diğer gelir kısmına ne yazılması gerektiğini merak ediyor.

AYLIK DİĞER GELİR NEDİR YURT BAŞVURUSU?

Aylık diğer gelir, eve normal gelir yani maaş dışında giren ek gelir anlamına geliyor. Adaylar aylık diğer gelir kısmına maaş dışında elde edilen geliri yazmalıdır.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e- Devlet üzerinden yapılırken adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Bugün itibarıyla KYK yurtlarında kalmak isteyen adaylar başvuru yapabilirken süreç 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabından şöyle duyurdu: