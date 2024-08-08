Yurt dışı alışverişi için yapılan vergi düzenlemesiyle 30 Euroyu geçen ürünlerde gümrük sorunu yaşanabilir

08 Ağustos 2024 13:51 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:57

Çin’den ve Amazon ile Amerika’dan gelen kargoların gümrük vergisi arttı! Temu Aliexpress vergi ücretlerine zam

Çin’den ve Amazon ile Amerika’dan gelen kargoların gümrük vergisi arttı! Temu Aliexpress vergi ücretlerine zam

Yurt dışından alışverişe kota geldi! Temu ve Amazon için yeni dönem

Yurt dışından alışverişe kota geldi! Temu ve Amazon için yeni dönem

Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren Gümrük Müdürlüğü’ne gelen 30 Euro limitini aşan ürünler, önceden sipariş verilmiş olsa dahi gümrükte kalacak veya ek vergilere tabii tutulacak.

GÜMRÜK DÜZENLEMESİ ÖNCESİ YAPILAN ALIŞVERİŞLER GÜMRÜKTE KALIRSA ALINIR MI?

Yurt dışı alışverişler için yapılan vergi düzenlemesi yürürlüğe girdiği andan itibaren Gümrük Müdürlüğü’ne gelen 30 Euro limitini aşan ürünler, önceden sipariş verilmiş olsa bile gümrükte kalacak.

GÜMRÜKTE KALAN ÜRÜN NASIL ALINIR?

Yapılan alışverişin 30 Euro’dan pahalı olması durumunda gümrüğe takılan ürünleri geri almak için; muayene memuru tarafından hesaplanan gümrük vergisi, vergi dairelerine ödenmeli ve dekontla beraber gümrük muayene memuruna beyan edilmelidir.

GÜMRÜKTE KALAN ÜRÜN NE OLUR?

Gümrükte takılan ürünler belirli bir süre gümrükte kalarak gümrük vergisi borcunun ödenmesi beklenir. Gümrük vergisi ödenmeyen ürünler ise tasfiye edilir.

GÜMRÜĞE TAKILAN ÜRÜN GERİ ALINMAZSA NE OLUR, PARA İADESİ OLUR MU?

Yurt dışı alışverişlerinde 30 Euro yani 1098,87 TL’yi aşan ürünler, yapılan vergi düzenlemesiyle gümrükte kalacak. Gümrükte kalan ürünler için ise satın alınan ülkedeki satıcısına geri gönderilemeyeceği için iade işlemi gerçekleşmeyecek.

GÜMRÜK VERGİSİ ZAMMINDAN KİMLER ETKİLENECEK?

6 Ağustos Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre; yurt dışı alışveriş limitinin 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmesi kararı 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Buna göre; 21 Ağustos’tan önce gümrüğe gelen kargo paketleriyle ilgili bu düzenleme geçerli olmayacak.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ 30 EUROYU AŞARSA NE OLACAK?

Yurt dışı alışverişlerde 30 Euroyu aşan ürünler için ek %20 vergi uygulanacak. Vergisini ödemeyen alıcıların ürünleri ise gümrükte takılı kalacak. Buna göre;

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

YURT DIŞI KARGOLARA NE KADAR VERGİ ZAMMI YAPILDI?

6 Ağustos 2024 Salı günü Resmi Gazete’de yer alan kararnameye göre; Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı %18’den %30’a yükseltilirken AB dışı ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı %30’dan %60’a çıkarıldı.