Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerlendirme oranı netleşti

04 Kasım 2024 12:33 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:36

Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından yurt dışı çıkış harcının 2025 yılında ne kadar olacağı da gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuyla ilgili gelen açıklama sonrası yurt dışı çıkış harcı, ehliyet ve pasaport zam oranına dair bilgilendirme yapıldı.

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 2025 yılında yurt dışı harcının ne kadar olacağı da konuşuldu. Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar harç ücretlerini yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi ve cezaların yeniden değerlendirme oranının değiştirme yetkisi de bulunuyor.

2025 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %58,46 olarak açıklanmıştı. Harç ücretlerinin yeniden değerlendirme oranı ile beraber 720 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi ve cezaların yeniden değerlendirme oranının yarısına kadar indirmesi veya %50 fazla artışa gitme yetkisi bulunuyor.

6 aylık pasaport harcının 1.639 TL'den 2.359 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Cep telefonlarında IMEİ fiyatlarının 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükselmesi beklenirken yurt dışı çıkış ücretlerinin 500 TL'den 720 TL'ye çıkması da bekleniyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KAÇ TL?

Yeniden değerlendirme oranı ile beraber 2024 yılında en düşük MTV oranının 3.359 TL'den 4.834 TL'ye çıkması beklenmekte. A sınıfı Ehliyet Harcı ücretleri 2024 yılında 1.308 TL olurken 2025 senesinde 1.882 TL'ye çıkması bekleniyor.

B sınıfı için ise ücret 3.945 TL'den 5.678 TL'ye artacak.