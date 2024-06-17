Yurt dışı çıkış harcı son olarak Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti

17 Haziran 2024 20:30 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 19:58

Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcına dair yeni bir zam henüz duyurulmadı.

YURT DIŞI HARCI ZAM GELECEK Mİ?

Yurt dışı çıkış harcı, Mart 2022'de yapılan düzenlemeyle 150 TL olarak belirlenmişti.

O tarihten bu yana, herhangi bir zam yapılmadı.

Harcın güncellenip güncellenmeyeceği konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

YOLCULAR NASIL ETKİLENECEK?

Yurt dışına seyahat eden vatandaşlar, harcın artıp artmayacağını merak ediyor.

Şu an için mevcut harç bedeli olan 150 TL geçerli olmaya devam ediyor.

Yeni bir zam duyurulmadıkça, yurt dışına çıkış yapan yolcular bu bedeli ödemeye devam edecek.