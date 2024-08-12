Yurt dışı çıkış harcı ücreti bugünden itibaren artarak 500 TL oldu

12 Ağustos 2024 10:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:19

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yürürlüğe giren kanunlar arasında yurt dışı çıkış harcının da 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmesi de yer alıyordu.

Her yıl değerleme oranına göre artacak olan bu miktar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.

Vatandaşlar tarafından yurt dışı çıkış harcı ücretinin artıp artmadığı merak ediliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ ARTTI MI?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 500 TL'ye yükseldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"2/8/2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 12/8/2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımız tarafından ödenecek yurt dışına çıkış harcı tutarı 500 TL olarak belirlenmiştir."