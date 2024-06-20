Yurt dışı çıkış harcı pulu 3 bin TL olabilir! Yeni vergi paketine göre 150 TL olan tutarın her yıl artacağı iddia edildi

20 Haziran 2024 14:07 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:16

Bayram tatilinin ardından TBMM gündemine geleceği tahmin edilen yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcı pulunun 150 TL'den 1.500 TL'ye artırılacağı yönünde iddialar konuşulurken bir başlık daha sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

İddiaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlen yurt dışı harcı tutarının 3.000 TL olmasına yönelik öneri sunuldu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 3000 TL Mİ OLACAK?

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre yurt dışı çıkış harcının 3.000 TL olması ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılması için öneri sunulduğu iddia edildi.

Paylaşılan belgede 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yaptığı ifade edildi.

YURT DIŞI HARCI PULU İLE 6 AYDA 12,5 MİLYAR TL HEDEFLENMEKTE

2024 yılında ise aynı sayıda kişinin çıkış yapması halinde 3.000 TL olan çıkış harcının 6 ayda 12,5 milyar TL olacağı belirtildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI TUTARINDAN 2023'TE NE KADAR KAZANILDI?

Yurt dışı çıkış harcından 2023 yılında toplamda 1 milyar 311 milyon TL tahsilat yapıldı.

2024 yılının Ocak-Nisan aylarında ise bu miktar 427 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

YURT DIŞI HARÇ PULU NEREDEN ALINIR?

T.C. Pasaportu ile yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar yurt dışı çıkış harcını, havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na bağlı olan harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödeme yaparak alabiliyor.