Yurt dışı e-ticaret siteleriyle ilgili düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi

21 Ağustos 2024 10:30 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:37

Yurt dışı alışverişi için yapılan vergi düzenlemesiyle 30 Euroyu geçen ürünlerde gümrük sorunu yaşanabilir

Yurt dışı alışverişi için yapılan vergi düzenlemesiyle 30 Euroyu geçen ürünlerde gümrük sorunu yaşanabilir

Çin’den ve Amazon ile Amerika’dan gelen kargoların gümrük vergisi arttı! Temu Aliexpress vergi ücretlerine zam

Çin’den ve Amazon ile Amerika’dan gelen kargoların gümrük vergisi arttı! Temu Aliexpress vergi ücretlerine zam

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirilmesiyle söz konusu karar 21 Ağustos Çarşamba günü yürürlüğe girdi.

YURT DIŞI E-TİCARET SİTELERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Yurt dışı e-ticaret siteleriyle ilgili düzenlemeler şu şekildedir;

-4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında, yurt dışı e-ticaret platformlarından yapılan alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü.

Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren Gümrük Müdürlüğü’ne gelen 30 Euro limitini aşan ürünler, önceden sipariş verilmiş olsa dahi gümrükte kalacak veya ek vergilere tabii tutulacak.

- Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltilirken AB dışı ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı %30’dan %60’a çıkarıldı.

-Yurt dışı alışverişlerde 30 Euro’yu aşan ürünler için ek %20 vergi uygulanacak. Buna göre;

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

GÜMRÜK DÜZENLEMESİ ÖNCESİ YAPILAN ALIŞVERİŞLER GÜMRÜKTE KALIRSA ALINIR MI?

Yurt dışı alışverişler için yapılan vergi düzenlemesi yürürlüğe girdiği andan itibaren Gümrük Müdürlüğü’ne gelen 30 Euro limitini aşan ürünler, önceden sipariş verilmiş olsa bile gümrükte kalacak.

GÜMRÜKTE KALAN ÜRÜN NASIL ALINIR?

Yapılan alışverişin 30 Euro’dan pahalı olması durumunda gümrüğe takılan ürünleri geri almak için; muayene memuru tarafından hesaplanan gümrük vergisi, vergi dairelerine ödenmeli ve dekontla beraber gümrük muayene memuruna beyan edilmelidir.

GÜMRÜĞE TAKILAN ÜRÜN GERİ ALINMAZSA NE OLUR, PARA İADESİ OLUR MU?

Yurt dışı alışverişlerinde 30 Euro yani 1098,87 TL’yi aşan ürünler, yapılan vergi düzenlemesiyle gümrükte kalacak. Gümrükte kalan ürünler için ise satın alınan ülkedeki satıcısına geri gönderilemeyeceği için iade işlemi gerçekleşmeyecek.