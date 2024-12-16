Yurt Dışı Öğretmen Görevlendirme Kılavuzu Yayımlandı mı? 2025 yurt dışı görev almak isteyen öğretmenler merak ediyor

16 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:28

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçilebilmesi için düzenlenecek olan sınava ilişkin başvuru kılavuzunu paylaştı.

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2025 yılında yurt dışında görev alacak öğretmenleri belirlemek için yapılacak olan Yurt Dışı Öğretmen Görevlendirme sınavı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YURT DIŞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına ilişkin başvuru kılavuzlarını yayımladı.

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 81 ilde e-sınav merkezlerinde 9 Şubat 2025 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 10 Mart 2025'te ilan edilecek.

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise 7 ile 11 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

KİMLER YURT DIŞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME SINAVINA GİREBİLİR?

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim elemanları, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında en az 5 yıl hizmeti bulunan öğretmenler ile üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 yıl çalışmış olan adaylar, kılavuzda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde sınava başvuru yapabilecek.