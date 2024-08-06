Yurt dışı siparişleri vergi oranlarında değişiklik sonrası Temu'da minimum sepet sipariş tutarı değişti

06 Ağustos 2024 17:37 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:39

Çin’den ve Amazon ile Amerika’dan gelen kargoların gümrük vergisi arttı! Temu Aliexpress vergi ücretlerine zam

Çin’den ve Amazon ile Amerika’dan gelen kargoların gümrük vergisi arttı! Temu Aliexpress vergi ücretlerine zam

Yurt dışından alışveriş yapanları ilgilendiren haber Resmi Gazete kararı sonrası gelmişti.

Temu uygulamasından verilen siparişler için vergi düzenlemesinin ardından Temu minimum sipariş fiyatı da değişkenlik gösterdi.

TEMU MİNİMUM SİPARİŞ TUTARI NE KADAR, KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre yurt dışı siparişlerinde vergilere %66 ile 100 oranda zam uygulanırken alışveriş limiti 30 euroya indirildi.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

15 gün sonra yürürlüğe girecek karara göre yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti ise 150 eurodan 30 euroya çekildi.

Yapılan düzenleme ile beraber Temu minimum sepet sipariş tutarı da 670 TL'ye düştü. Uygulamadan sipariş vermek için gereken minimum tutar 1000 TL’yi geçiyordu.