Yurt Time başvuru sonuçlarının 2024 Ekim ayının başlarında açıklanması bekleniyor

22 Eylül 2024 13:52 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 14:24

KYK Yurt-Time başvuruları 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından KYK Yurt-Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yürütülen Yurt-Time projesinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı başvuruları 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Sadece KYK yurdunda kalacak olan öğrencilerin katılabildiği Yurt-Time projesinin başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

KYK Genel Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ise KYK Yurt-Time başvuru sonuçları 3 Ekim tarihinde açıklanmıştı.

Bu sebepten dolayı 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Yurt-Time başvuru sonuçlarının ekim ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

KYK YURT TİME NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan KYK Yurt-Time projesi kapsamında yurtta kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alıyor.

Bu görevlendirme sayesinde öğrenciler bir taraftan gelir elde ederken diğer bir taraftan ise sporun içinde yer alıyor.

Her yurttan seçilen on öğrenci günlük iki saati, haftalık ise sekiz saati geçmeyecek şekilde kendi yurtlarında görev alıyor.