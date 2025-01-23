Yusuf Akçiçek kimdir? Dünya devi Fenerbahçe’nin genç yıldızı için geliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

23 Ocak 2025 20:32 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:59

Bayern Münih’in, Yusuf Akçiçek'i izlemek için Fenerbahçe maçına gözlemci göndereceği iddia edildi. Yusuf Akçiçek’in yaşı ve kariyeri araştırma konusu oldu.