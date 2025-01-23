Yusuf Akçiçek kimdir? Dünya devi Fenerbahçe’nin genç yıldızı için geliyor
Bayern Münih’in, Yusuf Akçiçek'i izlemek için Fenerbahçe maçına gözlemci göndereceği iddia edildi. Yusuf Akçiçek’in yaşı ve kariyeri araştırma konusu oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon maçı için düzenlenen basın toplantısında Yusuf Akçiçek'i ilk 11'de başlatacağını açıklamıştı.
DÜNYA DEVİ YUSUF AKÇİÇEK İÇİN GELİYOR
La Liga ekibi Bayern Münih, Yusuf Akçiçek'i izlemek için Fenerbahçe maçına gözlemci gönderecek.
Öte yandan Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek'in yanı sıra Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da takibine aldığı iddia edildi.
YUSUF AKÇİÇEK KİMDİR?
Yusuf Akçiçek 25 Ocak 2006 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Yusuf Akçiçek, profesyonel futbol kariyerine Galatasaray’da başladı.
Yusuf Akçiçek Türkiye U17, U18 ve U19 takımlarıyla toplam 27 kez sahaya çıktı.