Yusuf Dikeç’in 2024 Olimpiyatları’nda atıcılık karşılaşmasındaki hareketi Türkiye’de ilgi odağı olmaya devam ediyor! Başvurular arttı

12 Ağustos 2024 09:03 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:06

Yusuf Dikeç’e rakibinden övgüler! "Altın madalyayı ben değil sen aldın"

Yusuf Dikeç’e rakibinden övgüler! "Altın madalyayı ben değil sen aldın"

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde kulak koruması, lens ve göz kapağı gibi yardımcı teçhizat kullanmadan miyop gözlüğüyle atış yapan Yusuf Dikeç, atıcılık sporunda rol model oldu.

ATICILIK SPORUNA İLGİ ARTTI

2024 Paris Olimpiyatları’nın ardından atış tarzıyla ünü sınırları aşan Yusuf Dikeç, gençlere atıcılık sporunda rol model oldu. Özellikle 10 yaş üstü bireyler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine atıcılık sporuna başlamak için başvuruda bulundu.

ATICILIK SPORU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Ateşli silahlar kullanarak hedefi en iyi şekilde vurmayı amaçlayan atıcılık sporu, 19.yüzyıl sonlarında Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılmaya başladı.

Çeşitli silahlar ile yapılan bu sporda merkezdeki halkanın vurulması için ayakta, diz çökerek veya yatarak atışlar yapılmakta.

Ayakta yapılan atışlarda silahlar iki elle tutulurken, tüfekle yapılan atışlarda silah göğüs, kalça ve koldan sabitlenmelidir. Yatarak yapılan atışlarda ise silahın başka hiçbir nesne ile teması olmaması gerekmekte.

ATICILIK SPORU KURALLARI NELER?

Ayakta, diz çökerek veya yatarak yapılan atıcılık sporunda, müsabakaya bağlı olarak atış sayısı ve süre verilmekte. Buna göre;

Yapılan atışlarda yatarak 45 dakika, ayakta 75 dakika ve diz çökerek 60 dakikada atışın tamamlanması gerekiyor.

Verilen sürelerin ardından en iyi atışı yapan yarışmacılar, ayakta atış tekniğiyle en iyi 10 atışını yapmalıdır. Final turunda yapılan her atış için ise 75 saniye süre veriliyor.

ATICILIK EKİPMANLARI NELER?

Olimpik atıcılık ekipmanları arasında; sporcu giysisi, havalı tabanca ve havalı tüfek yer almaka. Havalı tabanca ve tüfekler, sıkıştırılmış hava veya karbondioksit kullanan çekirdekleri fırlatmaktadır.

ATICILIK SPORUNDA KAÇ YAŞ SINIRI VARDIR?

Üst yaş sınırı bulunmayan ve erken başlamanın gelişim açısından önemli olduğu atıcılık sporuna, 10 yaş ve üstü bireyler katılabiliyor.