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Yusuf Serdar Yücel kimdir, neden öldü? Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 22:22 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 22:23
Yusuf Serdar Yücel kimdir, neden öldü? Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan’ın yazılım mühendislerinden Yusuf Serdar Yücel’in evinde ölü bulunduğu ve ilk belirlemelere göre intihar ettiği belirtildi.

Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşlarının polise haber vermesinin ardından genç yazılımcının evinde cenazesine ulaşıldı.

Sır dolu ölüm ardında birçok soru işareti bıraktı.

Yusuf Serdar Yücel kimdir, neden öldü? Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu - 1. Resim

YUSUF SERDAR YÜCEL NEDEN ÖLDÜ?

Roketsan’ın yazılım mühendisi Yücel’in evi, polis nezaretinde çilingir çağırılarak açıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Yusuf Serdar Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar​ ettiği tespit edildi.

Yusuf Serdar Yücel kimdir, neden öldü? Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu - 2. Resim

YUSUF SERDAR YÜCEL KİMDİR?

Yücel’in cenazesi, memleketi Isparta’ya getirildikten sonra köyünde ikindi namazını müteakiben defnedildi.

Genç yazılım mühendisi Roketsan  bünyesinde yazılım mühendisi olarak çalışıyordu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: TGRT Haber
intiharRoketsanİsparta

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