Yusuf Serdar Yücel kimdir, neden öldü? Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Ocak 2025 22:22 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 22:23

Roketsan’ın yazılım mühendislerinden Yusuf Serdar Yücel’in evinde ölü bulunduğu ve ilk belirlemelere göre intihar ettiği belirtildi.