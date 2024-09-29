Yusuf Yazıcı Yunanistan Ligi'nde yer alan Olympiakos'da oynuyor

29 Eylül 2024 12:44 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 12:45

Süper Lig kulüpleriyle adı geçen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma transfer olduğu belli oldu. Transferin ardından Yusuf Yazıcı hangi takıma gitti, nerede oynuyor soruları gündeme geldi.

Fransa'nın birinci liginde yer alan Lille​'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı​'nın sözleşmesi sona ermişti.

Bonservisi elinde olan milli futbolcunun adı transfer döneminde Süper Lig​ kulüpleriyle anılmaya başlamıştı.

Ancak transfer döneminin bitmesiyle birlikte Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma transfer olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

YUSUF YAZICI HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI, NEREDE OYNUYOR?

Yusuf Yazıcı, Yunanistan'ın Süper Lig takımlarından Olympiakos​'a transfer oldu.

Yunan ekibi tarafından yapılan duyuruya göre Yusuf Yazıcı ile resmi sözleşme imzalandı.

🔴⚪🦁 Welcome to 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐚𝐜𝐨𝐬 Yusuf Yazıcı! pic.twitter.com/ql2XMzpBhi — Olympiacos FC (@olympiacosfc)

YUSUF YAZICI KİMDİR, KİMLE EVLİ?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Trabzonspor​ altyapısından çıkan milli futbolcu ilk kez 18 yaşındayken A takımla maçlara çıkmaya başladı.

2019 yılında 17,5 milyon Euro karşılığında Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu.

Transfer olduğu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olan Yusuf Yazıcı 2022 yılında CSKA'ya kiralık olarak transfer oldu.

2022-2023 yılları arasında tekrardan Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı 2017 yılından beri A Milli Takım'ın kadrosunda yer alıyor.

Yusuf Yazıcı 2024 yılında ünlü oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk ile evlendi.