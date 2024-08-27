Yuvamız İstanbul başvuru sorgulama ekranı açıldı

27 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yuvamız İstanbul kreş başvuru sonuçları belli oldu.

Kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için aramalar; Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri veya Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kayıt Birimi tarafından yapılacak.

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları erişime açıldı.

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulaması, https://yuvamiz.ibb.istanbul/anasayfa adresinden yapılıyor.

YUVAMIZ İSTANBUL NEDİR?

3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri, eşit fırsatların oluşturulduğu bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerini güçlendirerek yaşayabilmelerini sağlayan eğitim hizmeti sunuluyor.

İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumunda Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri de görüşüldü.

Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.